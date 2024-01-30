В Китае призвали не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Сохраняя спокойствие и сдержанность, стороны смогут избежать ловушки порочного круга возмездия, считает официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китай призывает страны, вовлеченные в текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сохранять сдержанность и не допустить эскалации региональной напряженности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай надеется, что вовлеченные стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, усилят диалог и взаимодействие, смогут таким образом избежать ловушки порочного круга возмездия, не допустив эскалации напряженности в регионе", - отметил он.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.