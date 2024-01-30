Кулеба заявил, что Киеву и Будапешту не удалось устранить недоверие на встрече в Ужгороде

С венграми надо продолжать говорить для укрепления доверительных отношений, отметил глава украинского МИД

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Шестичасовая встреча между главами МИД Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто не привела к установлению полного доверия между сторонами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы откровенно проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним - в силу разных обстоятельств", - сказал Кулеба в интервью агентству Укринформ по итогам состоявшейся в понедельник встречи.

Он пояснил, что главным в ходе переговоров был вопрос прав венгерского национального меньшинства на Украине. По его словам, в основе многих претензий - "недоверие к Украине из-за того, что они считают несправедливыми действиями в отношении венгерского меньшинства". "Мой опыт говорит, что с венграм надо говорить. В том числе - чтобы снимать недоверие", - отметил Кулеба, добавив, что с этой целью и создана специальная комиссия.

Глава венгерского МИД после состоявшейся 29 января в Ужгороде встречи с Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком на совместной пресс-конференции заявил, что для восстановления атмосферы доверия сторонам "предстоит пройти долгий путь". Венгерский министр дал понять, что основные претензии его страны к Украине связаны с положением этнических венгров в Закарпатье. Их права начали нарушаться восемь лет назад, когда украинские власти ужесточили законы, направленные против национальных меньшинств.

По итогам переговоров сообщалось, что на встрече в Ужгороде были обобщены 11 пунктов венгерских требований, которые будут изучены украинской стороной. Было принято решение о создании двусторонней комиссии, которая подготовит предложения по этим вопросам и представит их министрам иностранных дел Венгрии и Украины.

Будапешт давно добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и неоднократно предупреждал, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что посмотрит, как этот закон будет выполняться на практике.