Орбан: вступление Украины в ЕС будет иметь катастрофические последствия для его экономики

Особенно это касается сельскохозяйственного сектора, отметил премьер-министр Венгрии

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Присоединение Украины к Евросоюзу имело бы катастрофические последствия для европейской экономики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

"Эта история (протесты аграриев в Европе - прим. ТАСС) показывает, насколько серьезной проблемой является Украина для Европы вне зависимости от конфликта, - отметил он. - Сближение Украины с Европейским союзом или даже ее вступление в ЕС окажет или по крайней мере может оказать огромное разрушительное воздействие на европейскую экономику, особенно в сельскохозяйственном секторе".