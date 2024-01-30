В КНДР начал работу комитет по региональному развитию

Лидер республики Ким Чен Ын ранее распорядился подготовить предметный план улучшения условий жизни населения периферий и сельской местности

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Центральный непостоянный комитет по развитию региональной промышленности приступил к работе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Возглавляет комитет член президиума политбюро ЦК ТПК, секретарь по организационным делам ЦК партии Чо Ён Вон, в состав этого органа также вошли заместитель председателя кабинета министров и председатель Госплана Пак Чон Гын, секретарь ЦК ТПК Чон Хён Чхоль, первый заместитель заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК партии Ли Хи Ё.

На 19-м расширенном заседании политбюро ЦК ТПК 8-го созыва в январе была сформулирована политика регионального развития "20х10". Власти планируют возводить промышленные объекты в 20 городах и уездах ежегодно в течение 10 лет. При этом заводы должны появляться в двух муниципальных единицах в каждом регионе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе январского заседания партии отметил "плачевную ситуацию" в региональном развитии и распорядился подготовить предметный план улучшения материальных условий жизни населения периферийных регионов и сельской местности.