Британия вместе с союзниками рассмотрит вопрос признания палестинского государства

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что палестинцам необходимо убедиться в налаживании "необратимого прогресса в решении проблемы создания двух государств и, что особенно важно, создания палестинского государства"

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства в рамках дипломатических усилий по обеспечению прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта путем создания двух государств. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в Лондоне на приеме для послов арабских стран.

По его словам, палестинцам необходимо убедиться в налаживании "необратимого прогресса в решении проблемы создания двух государств и, что особенно важно, создания палестинского государства".

"На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство, что оно будет включать в себя, как будет работать", - отметил Кэмерон, слова которого приводит газета Financial Times. Затем, как сообщил министр, Лондон вместе с союзниками рассмотрит "вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН". "Это может стать одним из факторов, который поможет сделать этот процесс необратимым", - уточнил он, подчеркнув, что для палестинцев необходимо определить четкий "политический горизонт".

"Мы не можем сдаваться, - продолжил руководитель британского внешнеполитического ведомства. - Если последние 30 лет говорят нам о чем-то, так это об истории неудач". "В конечном счете это история неудач Израиля. Да, у них был экономический рост. Да, у них повышался уровень жизни. Да, они инвестировали в оборону, безопасность, стены и во все остальное. Но они не смогли обеспечить то, чего больше всего хочет государство, чего хочет каждая семья. Это безопасность", - добавил глава британского МИД.

Ранее Великобритания ознакомила другие страны с планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предполагает немедленное объявление гуманитарной паузы, создание палестинского правительства технократов, которое будет управлять Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Речь идет и об освобождении всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, а также о подкрепленных арабскими странами гарантиях того, что радикальное палестинское движение навсегда прекратит удары по территории Израиля. Также из плана следует, что военное руководство движения должно покинуть территорию сектора Газа.