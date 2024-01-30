В МИД Мали заявили об угрозе ECOWAS для вышедших из него стран

Сообщество стало инструментом в борьбе против народов и вводит меры принудительного характера, которые негативно сказываются на населении, заявил Абдулайе Диоп

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) представляло угрозу институтам власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера и их народам, поэтому эти страны и решили выйти из состава объединения. С таким утверждением выступил министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства переходного периода Мали Абдулайе Диоп.

"Постепенно ECOWAS стало угрозой для наших стран. Оно стало инструментом в борьбе против институтов наших стран, против наших народов, вводит меры принудительного характера, которые [негативно] сказываются на нашем населении. И даже угрожает военной интервенцией, причем это организация, которую мы сами и создали", - сказал министр в эфире телерадикомпании ORTM. Видеозапись он опубликовал у себя в соцсетях.

Диоп высказал позицию властей государства на фоне проходившего в Бамако 29 января экстренного заседания кабмина, где обсуждался выход Мали и двух других стран Западной Африки из состава ECOWAS Министр также подчеркнул, согласно заявлению президентской администрации, что главы государств трех стран приняли решение о выходе из организации "в интересах выживания" своих государств и хотят избежать "пагубного внешнего влияния".

В свою очередь министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану указал, что перед тремя странами, которые создали Альянс государств Сахеля, открываются новые экономические возможности. По словам министра, прежде всего можно говорить о возможности "развития сильного внутреннего рынка, стимулировании экономического роста и обеспечении политической и экономической автономии".

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". По словам главы МИД Сьерра-Леоне Тимоти Каббы, процесс выхода трех стран из ECOWAS займет около года.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сообщество ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ECOWAS занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.