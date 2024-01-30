Эксперт считает, что НАТО может напрямую вмешаться в конфликт на Украине

Провокации со стороны Украины повлекут за собой жесткий ответ России, что приведет к непосредственному вовлечению альянса, заявил Иэн Бреммер

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Боязнь украинского руководства потерпеть поражение в специальной военной операции толкает его к все более рискованным решениям, в том числе к ударам по объектам внутри России, что может спровоцировать жесткий ответ Москвы и более прямое вмешательство НАТО в конфликт. Такое мнение выразил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер в колонке для журнала Time.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции внутри страны, рассматривая нанесение более агрессивных ударов по целям внутри России", - написал Бреммер, заметив, что риск украинского руководства продиктован страхом из-за возможной приостановки помощи Запада. Далее он указал, что провокации со стороны Украины повлекут за собой жесткий ответ со стороны Москвы, что "сопряжено с риском возмездия со стороны [РФ], что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт".

Ни Североатлантический альянс, ни Россия, как подчеркнул аналитик, не заинтересованы в эскалации. Однако, замечает Бреммер, "войны живут своей жизнью", особенно когда один из ключевых участников конфликта, в данном случае Зеленский, "становится непредсказуемым фактором, за которым надо следить".

Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на европейском континенте. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров называл чушью заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на страны НАТО.