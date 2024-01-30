Армия Израиля заявила об уничтожении установок, использованных для обстрела центра страны

Там имелись готовые к запуску минометные снаряды, заявили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в секторе Газа ракетные установки, использовавшиеся палестинскими радикалами днем ранее для обстрела центральных районов еврейского государства. Об этом заявила армейская пресс-служба.

"Вчера (29 января), после того как террористы в секторе Газа запустили залп ракет в сторону центральной части Израиля, войска Армии обороны Израиля скоординировали истребители ВВС Израиля для нанесения удара и уничтожения пусковых установок, использованных для запуска ракет", - говорится в сообщении.

Осмотр пусковой установки показал, что там также имелись готовые к запуску минометные снаряды, добавили в армии. Кроме того, было уничтожено военное оборудование одного из противотанковых подразделений вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, проинформировали в пресс-службе.

Рнее в центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога, это произошло впервые с 8 января. Сирены были слышны в том числе в Тель-Авиве. По информации издания The Times of Israel, в общей сложности из южной части сектора Газа по центру Израиля на этот раз было выпущено 11 ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.