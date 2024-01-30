МИД Венгрии: Орбан встретится с Зеленским, когда венграм в Закарпатье вернут права

Как сообщил госсекретарь ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер, премьер-министр Венгрии и президент Украины должны провести встречу, "когда отношения вступят в новую стадию"

БУДАПЕШТ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье и отношения между двумя странами вступят в новую стадию. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер, выступая в программе телеканала М1. "Премьер-министр Венгрии и президент Украины должны встретиться, когда отношения вступят в новую стадию", - отметил дипломат. По его словам, дата такой встречи пока не определена. "Если бы дата встречи была назначена, то это означало бы, что венгерской общине в Закарпатье возвращены права и мы смогли выполнить свою работу", - пояснил Менцер.

29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что такая работа еще не завершена. После встречи в Ужгороде (Закарпатская область Украины) с руководителем украинского МИД Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком он отметил, что двум странам предстоит пройти еще долгий путь для восстановления взаимного доверия. Главные претензии Венгрии к Украине касаются прав венгерского меньшинства в Закарпатье, отобранных местными властями в период после 2015 года.

На переговорах в Ужгороде обсуждалась также возможность встречи лидеров двух стран. Украинские представители заявили, что заинтересованы в такой встрече, но Сийярто на итоговой пресс-конференции не стал касаться этого вопроса.

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, и в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите Евросоюза в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

Будапешт добивается восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. На встрече в Ужгороде было принято решение создать двустороннюю комиссию, которая рассмотрит требования Венгрии из 11 пунктов и подготовит доклад руководителям МИД.