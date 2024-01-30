Al Jazeera: Израиль вернул в Газу тела более 80 палестинцев

По сведениям телеканала, они должны были быть захоронены в братской могиле в районе Тель-ас-Султан на западе города Рафах

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Израиль передал в сектор Газа тела более 80 погибших палестинцев через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Израильский оккупант передал тела более 80 погибших палестинцев, задержанных им ранее, через КПП "Керем-Шалом", - утверждают собеседники канала.

26 декабря прошлого года сообщалось, что Израиль вернул в сектор Газа тела 80 палестинцев. По сведениям Al Jazeera, они должны были быть захоронены в братской могиле в районе Тель-ас-Султан на западе города Рафах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. По данным Минздрава Палестины, число жертв в анклаве и на Западном берегу реки Иордан с 7 октября превысило 26,7 тысячи, ранения получили порядка 70 тыс. человек.