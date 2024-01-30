В ХАМАС подтвердили получение согласованного в Париже предложения по заложникам

По словам главы политбюро движения Исмаила Хании, руководство ХАМАС обсудит это соглашение в Каире

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС получило предварительное предложение по освобождению заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже. Об этом сообщил глава политбюро движения Исмаил Хания.

"ХАМАС получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его", - приводит его слова официальный Telegram-канал движения. При этом Хания подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остаются "немедленное прекращение агрессии" и "вывод оккупационных войск за пределы сектора Газа" и что движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение данных условий.

Он добавил, что руководство движения обсудит достигнутое в Париже предварительное соглашение в Каире, однако точной даты визита пока не назвал.