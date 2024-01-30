Орбан заявил, что ЕС ведет идеологическую войну против Венгрии

По словам премьер-министра, Евросоюз "все меньше походит на сообщество суверенных государств"

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Европейский союз в последние годы ведет идеологическую войну против Будапешта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

"ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать", - сказал он, добавив, что "Евросоюз все больше и больше движется к империализму".

По его словам, ЕС "все меньше походит на сообщество суверенных государств". "Какими бы ни были ваши права, закрепленные договорами, какие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете", - пояснил премьер-министр.

Орбан добавил, что "Венгрии приходится жить в этих условиях уже много лет".