Глава ГУР Минобороны Украины заявил о "нулевой эффективности" принудительно мобилизованных

Если не находится мотивация для призванных граждан, то коэффициент полезного действия будет почти никакой, заявил Кирилл Буданов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украинцы, которых сейчас удается мобилизовать, не имеют практически никакой мотивации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время", - приводит украинское издание "Страна" слова Буданова.

Глава военной разведки признал, что мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. "Все болеют за Украину, но все бегут", - сказал он.

Украинские СМИ периодически сообщают о проблемах с комплектованием вооруженных сил страны и жестких мерах военкоматов, сотрудники которых отлавливают мужчин призывного возраста в транспорте, в спортзалах, торговых центрах, кафе. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 млн украинцев, находящихся на территории страны, скрываются от властей, чтобы не попасть в армию.

О невозможности быстро решить проблему мобилизации на Украине 29 января сообщала швейцарская газета Le Temps, ссылаясь на советника министра обороны Украины. На условиях анонимности советник сказал, что армия хочет подкрепления как можно быстрее, но это невозможно. По его словам, новый закон вызовет недовольство населения, экономический сектор опасается, что он лишит его работников, а Зеленский "знает об этом и опасается за свою популярность".