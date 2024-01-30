Эрдоган представил предвыборную программу своей партии в преддверии муниципальных выборов

В частности, среди положений программы развитие устойчивых городов и городской экономики с упором на социальное обеспечение жителей, охрана окружающей среды

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил предвыборную программу, с которой его Партия справедливости и развития (ПСР) будет участвовать в муниципальных выборах 31 марта.

"В прошлом в нашей стране проводились несовместимые с демократией выборы с открытым голосованием и тайными методами подсчета голосов. Ни наш народ, ни история не признали и не зафиксировали эти выборы как проявление национальной воли. Президент Республики впервые был избран прямым всенародным голосованием в 2014 году. Президентские и парламентские выборы, состоявшиеся в 2018 году и в мае 2023 года, стали важными поворотными моментами в истории нашей страны. По аналогичной схеме пройдут и выборы 31 марта, результаты которых придадут нам сил для того, чтобы поднять нашу страну на достойное место в мире", - подчеркнул турецкий лидер.

Предвыборная программа ПСР состоит из восьми положений, среди которых: инновационные и передовые местные органы власти, развитие устойчивых городов, охрана окружающей среды, развитие городской экономики с упором на социальное обеспечение жителей.

Основная борьба на выборах 31 марта, как ожидается, развернется за посты мэров Стамбула и Анкары. Партия Эрдогана намерена взять на них реванш за выборы в 2019 году, когда основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) победила в крупнейшем городе республики и столице. Действующие мэры Стамбула и Анкары от оппозиции Экрем Имамоглу и Мансур Яваш на мартовских выборах будут баллотироваться повторно.