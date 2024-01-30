На Украине увидели в слухах об отставке Залужного попытку дестабилизации ситуации в стране

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации Украины заявил, что широкое распространение таких сообщений свидетельствует о проблемах "в сфере медиагигиены и коммуникаций"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного являются вбросами, направленными на дестабилизацию обстановки в стране. С таким заявлением выступил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации Украины.

"Вброс про "отставку Залужного" носит дестабилизационный характер. <...> Сообщения про отставку главнокомандующего ВСУ оказались несоответствующими действительности. Информация была опровергнута официальными источниками", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В центре добавили, что широкое распространение таких сообщений свидетельствует о проблемах "в сфере медиагигиены и коммуникаций".

Сообщения об отставке Залужного появились в соцсетях и СМИ в понедельник вечером. С опровержениями уже выступили министерство обороны и офис президента Украины, однако версии о судьбе главнокомандующего ВСУ продолжают появляться в соцсетях и украинских изданиях. По одной из них, Залужному вчера было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он отказался, поэтому теперь готовится представление на увольнение главкома от имени министра обороны. По другой версии, офис президента Украины в последний момент отказался отправлять Залужного в отставку, опасаясь возмущения украинцев. В местных СМИ также выдвигалось предположение, что Залужный распространил слухи о своей отставке сам, чтобы нанести удар по позициям президента Украины Владимира Зеленского.