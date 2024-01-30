Южная Корея выразила Японии протест из-за претензий на острова Токто

Они являются южнокорейской территорией в соответствии с международным правом, отметил официальный представитель МИД Лим Су Сок

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Республика Корея выразила Японии протест в связи с притязаниями Токио на спорные острова Токто (Такэсима).

"Правительство [Южной Кореи] выражает протест против неоднократных несправедливых территориальных претензий японского правительства на острова Токто, которые, несомненно, являются нашей собственной территорией исторически, географически и в соответствии с международным правом", - подчеркнул официальный представитель южнокорейского МИД Лим Су Сок.

30 января глава японского дипломатического ведомства Ёко Камикава в своем выступлении о целях внешней политики в 2024 году подтвердила претензии Токио на архипелаг Такэсима.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.