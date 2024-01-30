СМИ: Макрон "сбежал за границу", оставив Атталя одного разбираться с протестами фермеров

Массовые демонстрации проходят в стране ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в заграничных поездках, в то время как французские фермеры проводят массовые протесты, а премьер-министр республики Габриэль Атталь вынужден разбираться с ростом внутриполитической напряженности. С таким утверждением выступила газета La Liberation.

"Большой разрыв в высших эшелонах власти", - такую характеристику сложившемуся положению во Франции дало издание. По его данным, Макрон отправился 30 января в Швецию с двухдневным государственным визитом сразу после того, как он вернулся из поездки в Индию, а 1 февраля французский лидер примет участие уже в саммите Евросоюза в Брюсселе. Одновременно, подчеркивает газета, глава правительства "разгребает тракторные баррикады" в ходе массовых фермерских протестов, а также "брошен [президентом] в яму со львами" в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции). Газета Le Monde также утверждает, что окружение предлагало Макрону сократить его пребывание в Индии в связи с протестами фермеров. Глава Франции, тем не менее, отказался урезать даже протокольную часть программы визита.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. 26 января французский премьер объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить "блокады Парижа".