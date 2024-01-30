"Роты Иерусалима" сообщили, что ведут ожесточенные бои с армией Израиля в городе Газа

Группировка также взяла на себя ответственность за минометный обстрел скопления живых сил и техники израильской армии на востоке лагеря Аль-Магази в центральной части сектора

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", боевое крыло палестинского движения "Исламский джихад") утверждают, что ведут ожесточенные бои с подразделениями израильской армии на западе и юге города Газа.

"Мы ведем в ожесточенные боестолкновения против солдат и техники сионистского (то есть израильского - прим. ТАСС) врага на западе и юге города Газа", - говорится в Telegram-канале группировки.

Кроме того, "Роты Иерусалима" взяли на себя ответственность за минометный обстрел скопления живых сил и техники израильской армии на востоке лагеря Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

Также бойцы группировки утверждают, что обстреляли из гранатометов два израильских танка "Меркава" и военный бульдозер на юго-западе города Хан-Юнис (юг сектора Газа).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.