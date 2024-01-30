В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 26,7 тыс.

По данным ведомства, за последние сутки погибли 114 человек, 249 получили ранения

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 26,7 тыс., ранения получили свыше 65 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 26 751, ранены 65 636 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По информации Минздрава, за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 114 человек, 249 получили ранения". В заявлении подчеркивается, что тела многих погибших все еще остаются под разрушенными зданиями и на дорогах анклава. Бригадам скорой помощи и представителям гражданской обороны не удается до них добраться.

Минздрав палестинского анклава также сообщил, что израильские силы уже вторую неделю ужесточают блокаду медицинского комплекса имени Насера, расположенного в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По его данным, под осадой находятся по меньшей мере 150 медицинских работников, 450 раненых и 3 тыс. перемещенных лиц. Ведомство предупреждает, что электрические генераторы в больнице прекратят работу в течение двух ближайших дней из-за истощения запасов топлива.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.