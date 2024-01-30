Sky: сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие на время Рамадана

Договоренности также предполагают, что ХАМАС освободит 30 израильских заложников в обмен на 100 палестинских заключенных

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Сделка между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По утверждению источников канала, сделка "включает перемирие в секторе Газа в течение месяца Рамадан". В 2024 году, по данным арабских астрономов, он выпадает на 11 марта - 9 апреля.

Кроме того, договоренности предполагают, что ХАМАС освободит 30 израильских заложников в обмен на 100 палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства. В рамках сделки также будут увеличены объемы поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи.

28 января Agence France-Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во вторник движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное в ходе встречи в Париже.