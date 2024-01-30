Кабмин Украины внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации

По словам депутата Алексея Гончаренко, текст документа пока не обнародован

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в парламент новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду", - написал парламентарий в Telegram-канале.

По его словам, текст законопроекта пока не обнародован.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого кабмин начал работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.

По данным украинских СМИ, документ может быть рассмотрен Радой в первом чтении 6 февраля. Во вторник депутат Сергей Нагорняк сообщил, что, по его данным, закон примут не ранее марта, поскольку "сейчас депутаты из плохих решений стараются выбрать лучшие". При этом парламентарий констатировал, что "хороших решений уже не осталось".