МИД Британии заявил, что Кэмерон начнет поездку по Ближнему Востоку с Омана

В министерстве основными темами поездки назвали снижение напряженности в регионе и обеспечение немедленной паузы в конфликте в секторе Газа

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон начнет новое турне по странам Ближнего Востока с Омана, где он встретится с главой МИД султаната Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. Об этом сообщили в Форин оффисе.

"Он (Кэмерон - прим. ТАСС) едет во вторник, 30 января, в Оман, который станет первым этапом этого визита. Это следует за поездкой по региону на прошлой неделе, во время которой он встретился с лидерами в Израиле, на оккупированных палестинских территориях, в Катаре и Турции", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Основными темами поездки главы британского МИД называется снижение "напряженности в регионе и обеспечение немедленной паузы в конфликте в секторе Газа".

"Визит станет возможностью развить усилия министра иностранных дел по созданию контактной группы между США, Великобританией, ключевыми странами ЕС, Персидского залива и арабскими странами, и Турцией, чтобы использовать паузу в боевых действиях для создания импульса к долгосрочному решению", - отмечается в заявлении Форин оффиса. Помимо этого, Кэмерон намерен обсудить "нападения хуситов на международное судоходство, которые наносят ущерб региональной безопасности и усугубляют гуманитарный кризис в Йемене".

"Хуситы продолжают атаковать корабли в Красном море, ставя под угрозу жизни, задерживая доставку жизненно важной помощи йеменскому народу и нарушая мировую торговлю. Мы не можем игнорировать риск того, что конфликт в секторе Газа распространится, перекинувшись через границы на другие страны региона. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что этого не произойдет: эскалация и нестабильность не отвечают ничьим интересам", - заявил британский министр. Куда Кэмерон направится после Омана, в Форин оффисе не уточняют.

Как сообщила 27 января газета Financial Times, Великобритания ознакомила некоторые страны с состоящим из пяти пунктов планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

План, основные положения которого ранее упоминали в публичных выступлениях и сам министр, и его заместители, предполагает немедленное объявление гуманитарной паузы, создание палестинского правительства технократов, которое будет осуществлять управление Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, освобождение всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, а также подкрепленные арабскими странами гарантии того, что радикальное движение навсегда прекратит удары по территории Израиля. Военное руководство движения, включая Яхью Синвара, должно будет покинуть территорию сектора Газа. Помимо этого, предлагается определить четкий "политический горизонт" образования палестинского государства в рамках концепции двух государств для двух народов.