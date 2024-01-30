Сийярто заявил, что до встречи Орбана с Зеленским предстоит еще долгий путь

По словам главы МИД Венгрии, "встреча на высшем уровне будет иметь смысл, если она сможет активизировать сотрудничество между двумя странами"

БУДАПЕШТ, 30 января. /ТАСС/. Подготовка встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским потребует большой работы, до нее еще долгий путь. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами после переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, прибывшим с визитом в Будапешт.

Отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров Венгрии и Украины, Сийярто сказал: "Встреча на высшем уровне будет иметь смысл, если она сможет активизировать сотрудничество между двумя странами в новую эпоху в новом измерении. Нам предстоит проделать большую работу с нашими украинскими коллегами, чтобы достичь этого. Предстоит пройти долгий путь, чтобы попасть на встречу на высшем уровне, но мы готовы сделать это вместе".