Члены афганского сопротивления атаковали талибов на северо-востоке страны

По данным организации "Фронт национального сопротивления", один представитель "Талибана" погиб, еще двое пострадали

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. Члены повстанческой организации "Фронт национального сопротивления" (ФНС) Афганистана сообщили об убийстве представителя "Талибана" (движение запрещено в РФ) во время операции у здания муниципалитета в провинции Тахар. Как сообщается в заявлении ФНС, опубликованном на официальной странице в X, еще двое талибов получили ранения.

"10 декабря около 2:00 (00:30 мск) силы "Фронта национального сопротивления" заложили мину перед зданием муниципалитета Талукана, административного центра провинции Тахар, на которой подорвался вражеский военный посредник. В результате операции один представитель "Талибана" был убит, еще двое - ранены", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Aamaj News со ссылкой на источники информировало, что по меньшей мере двое талибов погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва на северо-востоке страны. Представители "Талибана" пока не комментировали информацию об инциденте.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время его сторонники начали совершать вылазки и на севере страны).