Экс-глава МИД Молдавии призвал западных послов обратить внимание на злоупотребления власти

Тудор Ульяновский отметил "чрезмерную политизацию решений правительства, касающихся верховенства закона, демократии, свободных и справедливых выборов, свободы выражения мнений и свободы прессы"

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский выразил обеспокоенность молчанием аккредитованных в Кишиневе западных послов по поводу антидемократических злоупотреблений президента Майи Санду и правительства, сформированного ее правящей Партией действия и солидарности.

"Я обеспокоен и поражен молчанием ваших превосходительства относительно недавних демократических событий и законодательных изменений в Республике Молдова. Эти изменения направлены на то, чтобы отдать предпочтение одной партии за счет других демократических политических образований", - сказал Ульяновский в эфире телеканала N4, отметив "чрезмерную политизацию решений правительства, касающихся верховенства закона, демократии, свободных и справедливых выборов, свободы выражения мнений и свободы прессы".

"Хотя раньше мы замечали вашу бурную активность, сейчас общество задается вопросом, почему с вашей стороны молчание и отсутствие конструктивной критики, когда в Республике Молдова принимаются те или иные решения в политических целях", - подчеркнул экс-министр. Он считает, что "объединение евроатлантического курса исключительно с нынешней правящей партией влечет за собой риск того, что в будущем это течение станет меньшинством в Республике Молдова".

Наступление на оппозицию

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая партия, отменил запрет проводить плебисцит в день парламентских и президентских выборов. Результаты опросов общественного мнения и прошедшие в ноябре местные выборы свидетельствуют о падении популярности Санду и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. Оппозиция обвиняет власть в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен. В этой ситуации Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов оппозиционных партий. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, запрещена партия "Шор", а правительство запретило 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, было запрещено вещание российского ТВ, заблокирован доступ к десяткам информационных порталов.

Действия властей подвергли критике представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которые наблюдали за проходящими в условиях ЧП выборами в местные органы власти в ноябре.