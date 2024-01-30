Иран отверг обвинения генсека НАТО в причастности к атакам хуситов и удару по базе США

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи добавил, что внешняя политика страны основана на принципе "стремления к стабильности, безопасности и процветанию региона и в то же время противодействии вмешательству иностранных государств"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на предмет того, что исламская республика виновна в "дестабилизации региона" и ответственна за атаки хуситов и удар по базе США на сирийско-иорданской границе.

"Заявления генерального секретаря НАТО - горькая ирония, так как [действия] НАТО и некоторых из ее участников, имеющих темное прошлое колониализма, проведения деструктивной и интервенционистской политики и ведения боевых действий в Западной Азии и других уголках мира, являются основной причиной нестабильности не только в регионе, но и во всем мире", - заявил на брифинге представитель МИД Ирана. Стенограмма его выступления приводится на официальном сайте министерства. Дипломат добавил, что внешняя политика Ирана основана на принципе "стремления к стабильности, безопасности и процветанию региона и в то же время противодействии вмешательству иностранных государств".

29 января в ходе визита в США Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по американской базе в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море".

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. Шеф Пентагона Ллойд Остин обещал принять ответные меры против "поддерживаемых Ираном" формирований "в нужное время, в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя авиацию, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена.