ЕС заявил, что все еще не уговорил Венгрию одобрить €50 млрд помощи Украине

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, переговоры сложные

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить €50 млрд помощи Украине на экстренном саммите ЕС 1 февраля, переговоры сложные. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Переговоры ведутся интенсивно, но мы все еще не достигли соглашения. Мы видели какое-то движение со стороны Венгрии, но переговоры остаются сложными по Украине", - сказал он.

По словам дипломата, Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в €50 млрд и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества. "У нас нет планов давить на Венгрию так или иначе. Мы хотим достичь соглашения с участием всех 27 стран", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов сообщение газеты Financial Times (FT) о планах ЕС оказать экономическое давление на Венгрию, чтобы добиться выделения помощи Киеву.

Как поясняет источник, Будапешт утверждает, что готов снять вето, но только при выполнении условий, которые "неприемлемы для других стран". "Венгрия говорит, что может снять вето, но с условиями, со списком условий, которые не устраивают других лидеров. Это то, что мы пытаемся решить", - добавил он.

Давление на Венгрию

29 января Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

В интервью газете венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не поддастся шантажу и давлению. Он также сообщил, что Будапешт представил Брюсселю компромиссное предложение, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева. Венгрия согласится на это при условии, что ЕС сохранит возможность пересмотра такого решения в будущем.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.

30 января в интервью журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения. Премьер заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС, "и венграм это тоже не нравится", но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.