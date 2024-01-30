Минюст Финляндии утвердил итоги первого тура выборов президента

Будет организован второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Финляндии утвердило итоги первого тура прошедших в воскресенье выборов президента, результаты голосования не изменились, за исключением небольшой коррекции явки избирателей. Об этом сообщает Минюст.

Подтвержденная явка избирателей на территории Финляндии составила 75% или 3 209 916 человек, за рубежом 16,1% или 42 630 избирателей, таким образом общая явка составила 71,5% или 3 252 546 человек из 4 546 041 имеющих право голоса.

Согласно результатам, подтвержденным окружной избирательной комиссией города Хельсинки, на президентских выборах решено провести второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов в первом туре, сообщает Минюст. Кандидатами во втором туре являются Александр Стубб, представляющий Национальную коалиционную партию под номером 8, и Пекка Хаависто, представляющий объединение избирателей под номером 10. Номера кандидатов такие же, как и в первом туре. Предварительное голосование начнется в Финляндии и за рубежом 31 января, день выборов - 11 февраля, говорится в сообщении.