Глава МО Израиля заявил о стремлении к контролю в Газе по примеру Западного берега

В качестве примера того, как израильское военное руководство представляет себе послевоенное устройство сектора Газа в сфере безопасности, Йоав Галант привел рейд в больницу города Дженин

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израиль по завершении военной операции в секторе Газа планирует установить в анклаве силовой контроль подобный тому, что существует сейчас на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"После войны, когда война закончится, думаю, совершенно ясно, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС не будет контролировать Газу. Израиль будет иметь военный контроль, но не будет контролировать ее в гражданском смысле", - заявил Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.

В качестве примера того, как израильское военное руководство представляет себе послевоенное устройство сектора Газа в сфере безопасности, министр привел рейд израильских военных в больницу города Дженин на Западном берегу, где минувшей ночью были ликвидированы трое палестинцев, подозреваемых в причастности к террору. "Когда мы говорим о военной свободе действий, посмотрите на то, что произошло сегодня ночью в Дженине. Это высший уровень свободы действий в военном отношении, и при этом мы не контролируем этот район в гражданском смысле. Это достижимо [и в секторе Газа], и это займет время", - пояснил Галант.