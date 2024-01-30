30 января, 12:59
Палестино-израильский конфликт

Глава МО Израиля заявил о стремлении к контролю в Газе по примеру Западного берега

В качестве примера того, как израильское военное руководство представляет себе послевоенное устройство сектора Газа в сфере безопасности, Йоав Галант привел рейд в больницу города Дженин

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израиль по завершении военной операции в секторе Газа планирует установить в анклаве силовой контроль подобный тому, что существует сейчас на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

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"После войны, когда война закончится, думаю, совершенно ясно, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС не будет контролировать Газу. Израиль будет иметь военный контроль, но не будет контролировать ее в гражданском смысле", - заявил Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.

В качестве примера того, как израильское военное руководство представляет себе послевоенное устройство сектора Газа в сфере безопасности, министр привел рейд израильских военных в больницу города Дженин на Западном берегу, где минувшей ночью были ликвидированы трое палестинцев, подозреваемых в причастности к террору. "Когда мы говорим о военной свободе действий, посмотрите на то, что произошло сегодня ночью в Дженине. Это высший уровень свободы действий в военном отношении, и при этом мы не контролируем этот район в гражданском смысле. Это достижимо [и в секторе Газа], и это займет время", - пояснил Галант. 

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