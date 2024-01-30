Словакия готова на некоторые уступки в реформе уголовного законодательства

Но власти страны не готовы пойти на компромисс в стремлении провести через парламент решение о ликвидации специальной прокуратуры, передает Словацкое радио

БРАТИСЛАВА, 30 января. /ТАСС/. Партии правительственной коалиции Словакии готовы пойти на определенные уступки при реализации реформы уголовного законодательства, но не откажутся от ликвидации в стране управления специальной прокуратуры. Со ссылкой на премьер-министра республики и лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо об этом сообщило Словацкое радио.

"Направление - социальная демократия", являющаяся крупнейшей партией правительственной коалиции, наиболее последовательно настаивает на ускоренной реформе уголовного законодательства, против чего протестует либеральная парламентская оппозиция. С декабря 2023 года в республике проходят многотысячные протесты против планов упразднения спецпрокуратуры, расследующей наиболее резонансные дела, некоторые фигуранты которых связаны с большой политикой. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся в то время в оппозиции.

Власти, согласно радио, готовы пойти на компромисс с либеральной оппозицией по вопросам определения в УК границ финансового ущерба, нанесенного подозреваемыми в совершении экономических преступлений, а также по срокам наказания за некоторые преступления. Они остаются непоколебимы в стремлении провести в ближайшее время через парламент решение о ликвидации спецпрокуратуры к 15 марта текущего года.

Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по словам руководства республики, злоупотребляло полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше генеральной прокуратуры Словакии.

В то же время оппозиция заявляет, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ускоренного внесения изменений в национальный уголовный кодекс и ликвидации спецпрокуратуры. Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации управления. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого кабмина реформировать уголовное законодательство.