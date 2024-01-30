СМИ: США побудили Кению поддержать операцию против йеменских хуситов

По данным газеты The EastAfrican, Кения согласилась на это в обмен на помощь Соединенных Штатов в обеспечении ее морской безопасности

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. США использовали давление и мягкую силу для того, чтобы убедить Кению поддержать операцию США и их союзников против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море. Об этом сообщила кенийская газета The EastAfrican cо ссылкой на источники.

По их сведениям, Кения согласилась поддержать западную коалицию против йеменских хуситов в обмен на помощь Соединенных Штатов в обеспечении ее морской безопасности. В частности, Кению как страну, которая выходит к Индийскому океану и граничит с Сомали, беспокоит проблема морского пиратства.

Как отмечает издание, Кения стала единственной страной Африканского рога, которая присоединилась к совместному заявлению США и их союзников от 23 января о нанесении ударов по позициям хуситов. В то же время, подчеркивает The East African, в Найроби опасаются, что такая позиция может вызвать "гнев террористических формирований", которые выступают в поддержку палестинцев.

По данным издания, за последние две недели Найроби посетили несколько высокопоставленных чиновников и военных США, в том числе директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли. О деталях их переговоров с кенийским руководством не сообщалось.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя авиацию, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена.