Минобороны Молдавии построит новую военную базу под Кишиневом

Деньги на строительство военной базы выделили из госбюджета, помощь также предоставили США и страны ЕС

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии объявило тендер на строительство военной базы в пригороде Кишинева Бачой.

"Министерство обороны пригласило строительные компании принять участие в тендере по проектированию и проведению работ. Планируется построить два военных инфраструктурных объекта, на строительство которых выделено 82,2 млн леев (4,5 млн евро)", - говорится в документе на сайте ведомства.

Как сообщил ранее министр обороны Анатолий Носатый, в Бачое будет построена современная база для обеспечения безопасности стратегических военных объектов и защиты гражданского населения, в которую из городской черты передислоцируют военную технику. Деньги на строительство военной базы были выделены из госбюджета, помощь также предоставили США и страны ЕС.

Ранее президент страны Майя Санду заявила, что страны Запада увеличили военную помощь республике. Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. Летом прошлого года США передали Молдавии партию вооружений на сумму более $3 млн, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Европейский союз выделил республике €40 млн на укрепление обороны.

Кроме того, укрепление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала. Первый ее этап завершился утверждением стратегии национальной обороны, второй подразумевает оказание помощи, в том числе из средств специального трастового фонда альянса. Решение властей увеличить военные расходы в ситуации, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, резко раскритиковала оппозиция. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии - против вступления страны в НАТО.