Вальдемар Скшипчак считает, что "помощь Запада становится бессмысленной"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Украинские политики и военные массово разворовывают помощь Запада для вооруженных сил Украины (ВСУ), что делает ее бессмысленной. Такое мнение выразил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак в интервью газете Fakt.

"Оказывается, что самым слабым звеном на Украине являются политики и военные, которые разворовывают свою армию. <...> Те, кто крадут, делают это осознанно в ожидании того, что Украина проиграет войну", - сказал он. Польский генерал подчеркнул, что "помощь Запада становится бессмысленной" в связи с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось побороть коррупцию в войсках и среди чиновников.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.