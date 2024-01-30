Le Monde: Франция сократит военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре

Планируется сохранить порядка ста человек в каждой из стран, сообщает газета

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение сократить военный персонал в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, при этом в этих странах могут появиться новые военные базы при поддержке США. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

"По итогам жестких дискуссий глава государства принял решение о судьбе трех французских баз, расположенных на побережьях Западной Африки. <...> Макрон принял решение о резком сокращении военного персонала в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре в ходе совета обороны, который состоялся в середине декабря", - говорится в публикации. При этом отмечается, что на данном этапе точное количество французских солдат, которые будут находиться на базах в Либревиле, Дакаре, и Абиджане, неизвестно, но, по данным издания, будет сохранено порядка ста человек в каждой из стран.

До сих пор в Габоне и Сенегале было расквартировано по 350 солдат, а в Кот-д'Ивуаре размещалось около 950 солдат. При этом французское присутствие в Джибути и Чаде (по 1 500 солдат в каждой стране) остается неизменным, уточняет издание.

Также сообщается, что Франция и США могут создать совместные военные базы в данных странах, поскольку США рассматривают вариант передислокации военных из Нигера в страны Западной Африки. По данным газеты, Париж и Вашингтон не отказываются от задачи борьбы с терроризмом в Африке.