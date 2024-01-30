Президент Литвы заявил, что вопрос финансирования обороны хотят отложить до нового кабмина

Налицо стремление избежать принятия каких бы то ни было решений, считает Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Вопрос поиска источников дополнительного финансирования оборонных нужд Литвы правящие политические силы пытаются не решать, а переложить на плечи следующего кабинета министров. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, который принял участие в организованной институтом восточноевропейских исследований дискуcсии по вопросам внешней политики и национальной безопасности,

"Как мне представляется, налицо намерение задвинуть по времени вопрос финансирования обороны, [перенести его] в повестку следующей политической каденции, стремление избежать принятия каких бы то ни было решений", - сказал он.

29 января премьер-министр Ингрида Шимоните провела совещание широкого формата, посвященное финансированию обороны, однако после него заявила, что вопрос откладывается на месяц, чтобы фракции парламента, парламентские политические партии детально ознакомились с выкладками Минобороны и в марте представили свои предложения о финансировании.

Как отметила Шимоните, в течение шести лет Литве необходимо дополнительно к тому, что выделяется сейчас, тратить на оборону 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП), в последующие годы это составит дополнительные 0,4% ВВП. В декабре Сейм утвердил государственный бюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. В 2023 году они составляли 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП.

Очередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый кабинет, состоятся в октябре текущего года.