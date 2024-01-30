Нетаньяху отверг возможность вывода армии Израиля из Газы

По словам премьер-министра Израиля, военная операция в анклаве будет идти "до полной победы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти "до полной победы". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа", - заявил Нетаньяху, выступая на мероприятии в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан. Видеозапись его выступления распространила канцелярия главы правительства.

По словам израильского премьера, ведущиеся в секторе Газа боевые действия - "это не "очередной раунд", не еще один обмен ударами, не очередная операция", результатом этой войны, по его словам, должна быть "абсолютная победа" Израиля над палестинскими радикалами. "Это абсолютная победа. Не меньше того. Я привержен этому, наши бойцы привержены этому, и абсолютное большинство нашего народа привержено этому. Мы не согласимся ни на что меньшее, чем абсолютная победа", - указал Нетаньяху.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что египетская разведка якобы передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, достигнутое на встрече в Париже 28 января глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. Телеканал отмечал, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет непросто. По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждого удерживаемого палестинским движением ХАМАС мирного жителя обменяют на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia проинформировал, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году, по данным арабских астрономов, он выпадает на 11 марта - 9 апреля. Израильские власти официально эти сообщения не комментируют.