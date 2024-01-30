Боррель заявил, что ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности

Евросоюз должен готовиться к новым инвестициям, отметил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Европейский союз уже потратил €1,7 млрд на улучшение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, и должен готовиться к новым инвестициям. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.

"С 2018 года Евросоюз уже вложил €1,7 млрд в 95 проектов в 21 стране Евросоюза, чтобы повысить уровень мобильности военных сил в ЕС, - заявил он. - Однако конфликт на Украине показал, что этого недостаточно и мы должны сделать больше для обеспечения нашей безопасности".

"Мобильность военных имеет ключевое значение в случае крупного конфликта. Это вопрос, как быстро мы можем перебрасывать силы по странам Европы", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что эти проекты направлены на развитие и адаптацию к перевозке тяжелых, крупногабаритных или опасных грузов европейской транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные дороги, мосты, тоннели, порты и аэропорты, а также на гармонизацию законодательств разных стран по перевозкам военных грузов, чтобы значительно упростить бюрократические механизмы при пересечении границ стран ЕС.

"Шенген сделал границы стран ЕС невидимыми, но они есть, и они сразу видны, когда вы перевозите военные грузы, правила перевозки которых все еще сильно различаются в разных странах", - сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

Учения по военной логистике

"Теперь мы должны учесть уроки украинского конфликта", - продолжил Боррель. Он напомнил, что весной 2022 года ЕС принял доработанный план по улучшению своей военной логистики.

Он подчеркнул, что страны ЕС должны "значительно повысить свои амбиции" по увеличению скорости военных перевозок, определить и развивать ключевые коридоры для стратегических перевозок военной техники и создавать транспортные хабы на пересечениях этих коридоров.

По словам Борреля, ЕС будет проводить логистические полевые учения по организации крупномасштабных военных перевозок в Европе для тестирования транспортной сети на случай крупного конфликта.

"Мы должны проводить учения по масштабным военным перевозкам по всей Европе, чтобы определить наши возможности и узкие места", - заявил глава дипломатии ЕС. По его словам, необходимо проводить не только командно-штабные учения, но и "полномасштабные полевые учения для проверки устойчивости европейской транспортной сети с точки зрения крупных военных перевозок".

Подготовка тыла НАТО

В 2018 году ЕС создал программу Постоянного структурированного оборонного партнерства, в рамках которой повышение уровня военной мобильности и развитие военно-транспортной системы ЕС стало приоритетным направлением. Многие военные аналитики обратили внимание на это событие как на сигнал, что страны ЕС и НАТО начали готовить свой тыл к возможности крупномасштабных боевых действий. Главным вектором повышения военной мобильности в Европе всегда оставалось направление с запада на восток, то есть от атлантических портов Европы, где могли бы высаживаться прибывшие морем американские подразделения и техника к границам России и Белоруссии.