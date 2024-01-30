Африканский союз выразил сожаление в связи с намерением трех стран выйти из ECOWAS

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат отметил, что необходимо принять все меры с тем, чтобы не ослаблять солидарность стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Африканский союз (АС) глубоко сожалеет о решении Буркина-Фасо, Мали и Нигера выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и надеется на продолжение диалогам между тремя странами и ECOWAS. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат в коммюнике, распространенном на официальном портале АС.

"Решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера о выходе из ECOWAS воспринято нами с глубоким сожалением, - говорится в заявлении. - Мы выступаем за углубление диалог между ECOWAS и тремя странами". Муса Факи Махамат подчеркнул, что необходимо принять все меры с тем, чтобы не ослаблять солидарность стран Африки. Он также предложил услуги АС для проведения диалога между сторонами, вовлеченными в создавшуюся ситуацию.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны уже официально уведомили ECOWAS о своем решении покинуть организацию.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. ECOWAS ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ECOWAS занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.