Боррель заявил, что ЕС будет проводить полевые учения по организации военных перевозок

Глава внешнеполитической службы отметил, что необходимо проводить не только командно-штабные учения, но и "полномасштабные полевые учения для проверки устойчивости европейской транспортной сети с точки зрения крупных военных перевозок"

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз будет проводить логистические полевые учения по организации масштабных военных перевозок в Европе для тестирования транспортной сети на случай крупного конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.

"Мы должны проводить учения по масштабным военным перевозкам по всей Европе, чтобы определить наши возможности и узкие места", - заявил Боррель. По его словам, необходимо проводить не только командно-штабные учения, но и "полномасштабные полевые учения для проверки устойчивости европейской транспортной сети с точки зрения крупных военных перевозок".