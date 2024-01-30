Макрон намерен обсудить с фон дер Ляйен импорт с Украины ввиду дестабилизации рынка ЕС

Президент Франции отметил, что "на европейском уровне необходима политика, совместимая с принципами продовольственного суверенитета, которые отстаивает Франция"

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить 1 февраля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принятие мер в отношении импорта агропродукции с Украины в связи с дестабилизацией рынка ЕС.

"Я буду просить [на встрече 1 февраля] о конкретных вещах для наших аграриев. Необходимы четкие меры относительно импорта с Украины, так как в том, что касается масштабов и качества этого импорта, мы наблюдаем факторы, дестабилизирующие европейский рынок. Это касается ввоза цыплят и зерна", - отметил Макрон на пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"На европейском уровне необходима политика, совместимая с принципами продовольственного суверенитета, которые отстаивает Франция", - заявил президент. "Я, как и мое правительство, поддерживаю французских аграриев. Мы найдем ответы на те трудности, с которыми они сталкиваются", - сказал Макрон.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции из-за их недовольства падением доходов, вызванным инфляцией, и увеличением объемов ввозимой в страну сельскохозяйственной продукции с Украины, освобожденной от пошлин и стандартов ЕС. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные дни, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны.