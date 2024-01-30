США с 18 апреля возобновят действие санкций против Венесуэлы

В частности, США отзывают генеральную лицензию, разрешающую транзакции с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Действие санкций США против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах возобновится с 18 апреля. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, действие выданной Министерством финансов США генеральной лицензии, разрешающей транзакции в нефтегазовом секторе Венесуэлы, "не будет продлено после срока ее истечения 18 апреля 2024 года". Кроме того, США отзывают генеральную лицензию, разрешающую транзакции с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота. В заявлении подчеркивается, что решение об отмене смягчения санкций в отношении Венесуэлы принято в связи с несоблюдением руководством этой страны договоренностей с оппозицией. Верховный суд Венесуэлы ранее принял решение ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года.

"Действия [президента] Николаса Мадуро и его представителей в Венесуэле, в том числе арест членов демократической оппозиции и запрет кандидатам участвовать в президентских выборах в этом году, не соответствуют договоренностям, подписанным в октябре прошлого года в Барбадосе представителями Николаса Мадуро и Унитарной платформой", - говорится в документе. В Госдепе подчеркнули, что США будут работать "с международным сообществом и всеми мирными демократическими сторонами политического спектра" Венесуэлы, а также использовать "механизмы давления для возвращения к [соблюдению] принципов" заключенных в Барбадосе договоренностей.

Правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, 17 октября 2023 года заключили на переговорах в Барбадосе "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. Власти США в ответ на это смягчили введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах.

США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 900 различных рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтяной компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.