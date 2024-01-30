В МАГАТЭ заявили, что сброс в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует нормам

В агентстве также отметили, что результаты лабораторных исследований проб воды, рыбы, донных отложений и водорослей из окрестностей станции "вселяют уверенность в способности Японии проводить точные измерения, связанные со сбросом очищенной воды"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Процесс сброса Японией в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" соответствует международным стандартам. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Целевая группа МАГАТЭ, проводящая проверку безопасности сброса Японией очищенной воды в море на АЭС "Фукусима-1", сегодня опубликовала свой первый полный отчет с момента начала сброса воды в прошлом году. В своих замечаниях целевая группа пришла к выводу, что сброс соответствует международным стандартам безопасности, и подтвердила выводы, содержащиеся во всеобъемлющем отчете агентства по безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

В агентстве также подчеркнули, что результаты лабораторных исследований проб воды, рыбы, донных отложений и водорослей из окрестностей станции "вселяют уверенность в способности Японии проводить точные измерения, связанные со сбросом очищенной воды".

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.