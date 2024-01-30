Ультраправые пригрозили Нетаньяху уйти из коалиции в случае новой сделки с ХАМАС

Заявление появилось на фоне сообщений о возможных переговорах с участием представителей Израиля и ХАМАС на тему новой паузы в боевых действиях в секторе Газа для освобождения части удерживаемых в анклаве заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию ультраправая партия "Оцма ехудит" намерена покинуть правительство Израиля, если с радикальным палестинским движением ХАМАС будет заключена новая сделка о прекращении огня в секторе Газа. С таким предостережением выступил ее лидер Итамар Бен-Гвир, занимающий пост министра национальной безопасности страны.

"Безрассудная сделка = роспуск правительства", - написал он в X.

Это заявление появилось на фоне сообщений о возможных переговорах с участием представителей Израиля и ХАМАС на тему новой паузы в боевых действиях в секторе Газа для освобождения части удерживаемых в анклаве заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. По информации источника телеканала CNN, египетская разведка якобы передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, достигнутое на встрече в Париже 28 января глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. Согласно предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый палестинским движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя во вторник сообщения о возможной новой сделке с ХАМАС, заявил, что его правительство согласно только на "полную победу" в Газе и не намерено выводить силы из сектора Газа, а также не согласно выпускать из тюрем тысячи палестинцев.

Нынешнее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд", получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете (парламент). В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. В общей сложности коалиция имеет 64 мандата из 120. В случае выхода из ее состава партии "Оцма ехудит", имеющей в Кнессете шесть депутатов, коалиция утратит парламентское большинство, что может привести к роспуску парламента и назначению в стране новых выборов.