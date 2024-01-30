"Исламский джихад" заявил, что Палестина не начнет переговоров до вывода Израиля из Газы

Генеральный секретарь группировки Зияд ан-Наххаля сообщил, что это является ответом на "распространяемые в средствах массовой информации инициативы администрации США" по поводу удерживаемых в Газе заложников и их освобождения

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" не начнет никаких переговоров об освобождении находящихся в Газе заложников до всеобъемлющего прекращения огня, вывода израильских сил из сектора и гарантий по восстановлению палестинского анклава. Об этом заявил генеральный секретарь группировки Зияд ан-Наххаля.

"Мы подтверждаем свою твердую позицию, что не вступим ни в какие соглашения [по вопросу об освобождении заложников], в которых не будут гарантированы всеобъемлющее прекращение огня, вывод сил [израильской] оккупации [из Газы], обеспечение восстановления сектора и конкретный план политического решения, включающего обеспечение прав палестинцев", - отметил ан-Наххаля, слова которого приведены в телеграм-канале "Исламского джихада".

Генеральный секретарь радикальной группировки указал, что это - ответ "Исламского джихада" на "распространяемые в средствах массовой информации инициативы администрации США" по поводу удерживаемых в Газе заложников и их освобождения.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что египетская разведка якобы передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, достигнутое в ходе встречи в Париже 28 января глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. Телеканал отмечал, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет непросто. По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый палестинским движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.