Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона в отношении Тегерана

По данным агентства Tasnim, послу "был выражен решительный протест"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был вызван в иранский МИД в связи с нелицеприятными заявлениями, звучащими из Лондона в отношении Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Согласно сообщению, "в связи с продолжающимися обвинениями британского режима в отношении Тегерана посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <...>, где ему был выражен решительный протест".

29 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя удар проиранских группировок по одной из американских военных баз на границе Иордании с Сирией, призвал Иран предпринять действия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

В тот же день правительство Великобритании расширило санкционный список против Ирана, включив в него семь физических лиц и подразделение 840 сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявил тогда глава британского МИД Дэвид Кэмерон, "иранский режим и преступные группировки, которые действуют от его имени, представляют неприемлемую угрозу безопасности Великобритании", а новый пакет санкций "проливает свет на роль иранских чиновников и группировок, вовлеченных в деятельность по подрыву, замалчиванию и нарушению демократических свобод".