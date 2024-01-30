Глава ЦРУ заявил, что США лишились неоспоримого превосходства

Уильям Бернс отметил, что ситуацию осложняет происходящая "технологическая революция, еще более масштабная, чем промышленная или чем начало ядерной эры"

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. США больше не принадлежит неоспоримое лидерство на мировой арене. Такое мнение выразил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

"Подъем Китая и реваншизм России - это серьезные геополитические вызовы в мире острой геополитической конкуренции, в котором США больше не принадлежит неоспоримое превосходство и в котором нарастает экзистенциальная климатическая угроза", - пишет он.

Бернс отмечает, что ситуацию осложняет происходящая сейчас "технологическая революция, еще более масштабная, чем промышленная или чем начало ядерной эры". "От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений, все эти новые технологии преобразуют мир, в том числе профессию разведчика. Зачастую это развитие осложняет работу ЦРУ, поскольку дает противникам новые мощные инструменты", - указывает глава ведомства.

Вместе с тем он убежден, что как сильно бы ни менялся мир, по-прежнему будут оставаться "секретные данные, сбор которых подвластен только человеку, и разведывательные операции, проводить которые сможет только человек".