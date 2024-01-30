Макрон заявил, что ЕС рассмотрит в Брюсселе вопросы экономической и военной помощи Киеву

По словам президента Франции, это совпадает с подходом ЕС, согласно которому "Россия не должна победить"

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Страны - члены Европейского союза на саммите в Брюсселе 1 февраля рассмотрят, наряду с бюджетом, вопросы экономической и военной помощи Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"В четверг, наряду с бюджетом ЕС, нам предстоит принять решения о том, что мы должны продолжить поддержку Украины в экономическом, финансовом, военном планах, в сфере военного снаряжения и обучения", - отметил он.

По словам французского лидера, это совпадает с подходом ЕС, согласно которому "Россия не должна победить".

Он добавил, что Европа нарастит военное производство в том случае, если США решат сократить помощь Украине. "Даже при наличии поддержки со стороны США Украина - это прежде всего наша проблема", - заявил Макрон.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита ЕС сообщило, что лидеры Евросоюза планируют объявить о намерении "срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет".