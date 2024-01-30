В Иране выразили надежду на скорое подписание договора о стратегическом партнерстве с РФ

Председатель комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде также заявил, что соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности и соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров проходят необходимые этапы для ратификации

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Председатель комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрием Василенко выразил надежду на скорейшее подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, Джалалзаде заявил, что надеется на скорейшее подписание всеобъемлющего договора о партнерстве между Ираном и Россией. Кроме того, иранский парламентарий проинформировал российского коллегу о том, что соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией в области информационной безопасности и соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров в настоящее время проходят необходимые этапы для ратификации.

17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый межгосударственный договор России и Ирана предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов двух стран, документ находится в финальной стадии согласования.

В начале декабря иранский Меджлис одобрил тексты соглашения в области информационной безопасности России и Ирана и соглашения об учреждении и условиях деятельности культурных центров России и Ирана. Оба соглашения были подписаны российской и иранской сторонами в 2021 году. Для ратификации соглашения должны быть одобрены Советом стражей Конституции Ирана (надпарламентский орган).

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, делегация сенаторов во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководителем группы по сотрудничеству СФ с Собранием Исламского Совета (парламентом) Ирана Дмитрием Василенко находится с визитом в Тегеране. В состав делегации входят члены группы дружбы - заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов и член того же комитета Андрей Чернышев.