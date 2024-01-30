Президент Абхазии в ходе визита в Москву проведет встречи во властных структурах

Предполагается, что Аслан Бжания обсудит с представителями органов государственной власти РФ вопрос с поставками топлива в страну

СУХУМ, 30 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл во вторник с рабочим визитом в Москву, где состоятся встречи во властных структурах РФ. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. В рамках визита глава государства проведет ряд встреч во властных структурах РФ", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщал участникам митинга, организованного 24 января топливной ассоциацией республики, что 30 января президент Абхазии летит в Москву, где на встречах с представителями органов государственной власти РФ будет подниматься и вопрос с поставками топлива в страну.