СМИ: в четырех городах Марокко задержали активистов террористической сети

Рейды прошли в городах Танжер, Касабланка, Бени-Мелляль и Инзеган, сообщает агентство Maghreb Arabe Press

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Органы безопасности Марокко во время операций в городах Танжер, Касабланка, Бени-Мелляль и Инзеган задержали четырех активистов террористической сети в возрасте от 35 до 40 лет. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАР).

Злоумышленники занимались вербовкой и отправкой боевиков для вступления в ряды филиала организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующего в африканской зоне Сахеля и Сахары. Они также координировали свои действия с главарями ИГ в этом регионе, отмечает МАР.

При обысках силовики обнаружили и изъяли электронные устройства, холодное оружие, денежные средства, капюшоны, перчатки, а также винтовку.

Проведенные операции входят в число мер, принимаемых марокканскими службами безопасности для противодействия растущим угрозам, исходящим от ИГ и других террористических организаций. Задержанных поместили под стражу. Следствие выясняет их возможные связи с террористическими организациями за рубежом, а также готовившиеся акты. После завершения расследования все четверо предстанут перед судом.

Операции по задержанию сторонников ИГ проводились сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко. Оно было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению территориального контроля - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.